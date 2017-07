Сусрет младих у Каритасу

КУЦУРА – У куцурском Каритасу у суботу, 8. јула, одржан је успешан сусрет са психологом Ирином Шанта, која је присутним говорила на тему „Слобода и зависност“.

На сусрету-предавању било је тридесетак младих, а Шанта је говорила о разним врстама дроге, представила је на који начин свака посебно делује на понашање, организам и мозак особе која је користи, односно на психолошке ефекте које изазива на конзументе.

Млади су могли да науче и које дроге изазивају само психичку, а које и физичку и психичку зависност.

Сусрет је био интерактиван, присутни су слободно постављали питања, а приказани су и разни видео-клипови о особама под дејством одређене дроге.

Разговарало се и о легализацији марихуане у медицинске сврхе, а учесници на предавању су изнели подељена мишљења о овој теми. На предавању се показало да су млади у Куцури углавном упознати са опасностима које дрога носи са собом.

Каритас у Куцури је до сада организовао два веома успешна и корисна предавања за младе, а како је рекла с. Михајила Воротњак, наредни сусрет биће организован ове јесени.