Захваљујући спонзорима, на Јарашу укључена струја

РУСКИ КРСТУР – После две недеље, на стадиону Фудбалског клуба (ФК) „Русин“ на Јарашу у Руском Крстуру поново има струје, која је била искључена због неизмирених дугова.

Дуг је плаћен захваљујући добровољним прилозима приоватних предуезтника и дирекора Клуба Александра Кочиша, који је дао две трећине потребних средстава, и верног навијача „Русина“ Вујадина Шчекића, које је дао остатак.

-Хвала свим људима који воле фудбал на овом лепом гесту, а који су имали могућности да помогну. Иако сада није сезона, функционисање Клуба је било заиста отежано – рекао је тренер ФК „Русин“ Златко Сајанковић.

Како Рутенпрес сазнаје од Сајанковића, средства из крстурског самодоприноса, по конкурсу за одржавање спротских манифестација за 2017. годину који је расписала Општина Кула, још увек нису уплаћена.