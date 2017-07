ВЕРБАС – През викенд, од пиятку по нєдзелю, у Старим Вербаше бул турнир у кошарки, у такволаним, америцким стилу – 3 на 3.

Перши два днї ше змагали аж 11 екипи з Вербасу, Савиного Села и Кули, а остатнї дзень отримане полуфинални и финални змаганя, у хторих победзела екипа „Єсенїн”, друга була екипа „Парадисо”, а треца екипа „Домашнї”.

З котизацийох назберани 22 000 динари, та побиднїк турниру достал 70 одсто, другопласована екипа 30 одсто з уплати, а трецопласованей врацена уплацена котизация.