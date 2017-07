На ютре швето Петра и Павла, у Новим Садзе Кирбай

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ/НОВИ САД – На ютре, 12. юлия, по юлиянским календаре швето апостолох Петра и Павла, хторе будзе означене з богослуженями.

Апостоли Петро и Павло фундаменти Церкви. Гоч маю єдно швето, вони ше ридко стретали, кажди мал свою драгу ґу Христови, за котрого у Риме дали свойо животи.

На Петра и Павла у нашей новосадскей парохиї Кирбай, и Архиєрейску Службу Божу на 10 годзин будзе служиц апостолски еґзарх, владика Георгий Джуджар, а обчекує ше приход вецей священїкох з наших парохийох. На Служби будзе шпивац Хор „Гармония”.

Шицким котрим мено Петро, лєбо Павло, на ютре имени дзень.