Приказани филм о страданю Русинох у Першей шветовей войни

ШИД – Внєдзелю, 9. юлия вечар, у дворе Месней заєднїци Шид приказани документарно-историйни филм „Траґедия Галицкей Руси“, режисера Алексея Денисова, хтори приказує страданє Русинох на Подкарпатю у Першей шветовей войни.

Орґанизаторе проєкциї було Дружтво русийско-сербского приятельства зоз Шиду и Окружни одбор Рускей матки за Срим, а як привитуюци нащивительох гварела подпредсидателька Окружного одбору Рускей матки Саня Тиркайло, филм указує правду о потресним страданю Русинох. Филм приказани влонї у Шидзе на Першим Медзинародним мултижанровим фестивалє „Русин филм Фест“, як и у вецей наших городох и местох.

Тиркайлова гварела же Други „Русин филм Фест“ будзе отримани 7. октобра у Шидзе, а тема Фестивалу будзе „Операция Висла“ у Польскей.

Нащивительох привитал и предсидатель Управного одбору Дружтва русийско-сербского приятельства Мича Дюкич и поволал их на подобову колонию, хтора у Шидзе будзе отримана од 4. по 14. авґуст, и на хторей буду участвовац 10 маляре з Русийскей Федерациї.