Вишол глашнїк Рускей матки, на пияток у Коцуре заєднїцка схадзка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Концом прешлого мешаца обявене 26. число, а перше тогорочне, глашнїку Рускей матки (РМ) „Руснак”, зоз штирох кельо плановане видац и у тим року з финансийну потримовку Министерства култури и информованя Влади Републики Сербиї. На основи конкурованя, РМ од Министерства достала 450 000 динари за видаванє штирох числох свойого глашнїку и з нїм двох додаткох, а у тим додаток Каталоґ Етно-клубу „Одняте од забуца” у Коцуре.

Перши тогорочни „Руснак” видати пред отримованьом Штернастого шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох у Осиєку, у Горватскей, та у нїм и информациї пред тим збуваньом. Дати и информациї о финансованю РМ, о рижних активносцох у предходним периодзе, пририхтованю Другого Медзинародного мултижанрового фестивалу русинского/руского филму„Русин филм Фест“, хтори у Шидзе будзе 7. октобра, обявени и План роботи РМ за тот рок, як и поезия Ясни Арбанас зоз Сримскей Митровици.

На пияток, 14. юлия, у Етно-клубу „Одняте од забуца” у Коцуре на 19 годзин будзе заєднїцка схадзка Управного одбору РМ и Редакцийного одбору „Руснака”, як и шицких делеґатох и госцох РМ и Шветового форуму русинскей младежи котри участвовали на спомнутих шветових форумох у Осиєку, од 29. юния по 2. юлий, на хторей будзе анализовани Конґрес и Форум, а предвидзена и порада о пририхтованю другого тогорочного числа глашнїку РМ.