Конституовани Управни одбор, розписани конкурс за редактора „Руского слова“

НОВИ САД – Вчера, 10. юлия, у просторийох Новинско-видавательней установи (НВУ) „Руске слово“ у Новим Садзе отримана перше конститутивна, а потим и порядна схадзка нового Управного одбору (УО) тей установи. Нови Управни одбор НВУ „Руске слово” меновал снователь Установи – НС Руснацох на 4 роки, а до УО меновани Мирон Сабадош, за предсидателя, Александар Мудри, др Янко Рамач, Александар Саванович, Наташа Еделински Миколка и Анамария Ранкович спред НС и Татяна Чулум, Блажена Хома Цветкович и Микола Цап спред колективу „Руского слова”.

Схадзку зволал и з ню предшедовал предсидатель УО Мирон Сабадош, а предсидатель НС Славко Рац на конститутивней схадзки новому Управному одбору пожадал успиху у роботи и на хасен „Рускому слову” и нашей заєднїци.

На конститутивней схадзки за заменїка предсидателя УО вибрани професор на Оддзелєню за русинистику мср Александер Мудри, а информацию о роботи предходного УО поднєсол Мирон Сабадош, котри на його чолє бул и у прешлим зволаню.

После контитутивней, УО на порядней схадзки принєсол Одлуку о розписованю Явней поволанки за вибор главного одвичательного редактора новинох „Руске слово”. Конкурс розписани у порядней процедури, понеже мандат терашньому главному одвичательному редакторови виходзи 8. октобра того року, а по Закону, поступок вибору ма почац найменєй 60 днї од конца мандату. Явна поволанка за вибор главного одвичательного редактора новинох „Руске слово” будзе обявена у шлїдуюцим, 28. чишлє новинох „Руске слово, од 14. юлия.

УО вибрал и Комисию за отверанє приявох з документацию хтори сцигню на явну поволанку, а предвидзене же вибор главного одвичательного редактора новинох „Руске слово” будзе на УО у авґусту.