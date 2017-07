НС дал потримовку Рацови, Шайтоша предклада до Совиту за медзинационални одношеня Городу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит (НС) Руснацох од 7. по 10. юлий (до 10 годзин) отримал електронску схадзку на хторей члени Совиту гласали о даваню думаня за предложеного кандидата за директора Дому култури Руски Керестур, як и о предкладаню за члена Совиту за медзинационални одношеня Городу Нови Сад. У електронским гласаню участвовали 15 з 19 членох НС.

Општина Кула, як снователь Дому култури Руски Керестур, на основи законских предписаньох, до НС Руснацох послала вимогу же би дал свойо думанє о кандидатови за директора Дому култури Йоакимови Рацови, котри ше єдини явел на конкурс за директора и за вибор на тоту функцию достал єдногласну потримовку Управного одбору Дому култури.

Члени НС Руснацох на електронскей схадзки зоз 14 гласами „за” и єдним „стриманим” потримали Раца, односно принєсли Одлуку же НС „дава позитивну потримовку о Йоакимови Рацови, кандидатови за директора Дому култури Руски Керестур”. Одлука прешлїдзена до Општини, а вироятно на ютре, 12. юлия, за кеди заказана схадзка Скупштини општини Кула, Рац будзе и меновани за директора тей установи.

На вимогу Комисиї за кадрово, административни и мандатно-имунитетни питаня Скупштини Городу Нови Сад же би НС Руснацох предложел єдного члена до Совиту за медзинационални одношеня Городу, на предлог Подручней канцелариї НС у Новим Садзе, на електронскей схадзки Совиту вигласане же би то бул Миломир Шайтош.

За предлог же би Миломир Шайтош бул предложени за члена Совиту за медзинационални одношеня Городу Нови Сад на електронскей схадзки НС Руснацох позитивно гласали 15 члени Совиту.