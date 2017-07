Уж ше бешедує о нових друженьох

Же и сивернєйше бешедую так як и ми, прешвечели ше млади Руснаци на екскурзиї у Словацкей того мая. Ю орґанизовало Роботне цело за младеж Националного совиту Руснацох, же би ше нащивело Русински фестивал у Свиднїку. Путованє було обдумане так же би ше обишло и даєдни други городи, а приявиц ше могол хто сцел и хто виполньовал поставени условия.

Пецеро орґанизаторе, члени Роботного цела за младеж и осмеро млади з руских местох, хтори пред тим були вибрани з тайним гласаньом, рушели на екскурзию 26. мая. Перше зме ше прешпацирали през Кошице, а потим предлужели драгу до Свиднїку, дзе зме и ноцовали. Фестивал зме нащивели три остатнї днї. Медзи вибранима младима була и Татяна Буила з Коцура, хтора за екскурзию дознала прейґ интернета.

– Наисце сом ше нєсподзивала кед сом видзела мейл же сом вибрана. Задовольна сом з екскурзию, бо ми дружтво одвитовало и супер зме ше складали. Пачело ше ми тото же час нє бул орґанизовани до минути. И Фестивал ше ми пачел, бо, гоч длуго тирва, кажди дзень бул пополнєти и програма була богата, а нащивеносц велька – гварела вона и додала же нє думала же єст тельо Руснацох на швеце, та ю то приємно нєсподзивало.

У рамикох Русинского фестивалу у Свиднїку бул отримани и вибор за Найкрасшу Русинку (Miss World Rusin), а Руснацох зоз Сербиї у финалним виборе представяли три дзивки – Мария Хромиш з Дюрдьова, Силвия Сокол з Бикич Долу и Яна Еделински з Руского Керестура, хтора вибрана за Другу вице-мис Русинку. За Мис Русинку вибрана Яна Пласова з Ческей Републики, а за Першу вице-мис Анґелика Глинка зоз Зєдинєних Америцких Державох.

– Пайташка ме нагварела же бим ше приявела. Спочатку сом нє сцела, бо сом ше нє видзела на такей файти змаганя, алє до конца ше ми удало пременїц думанє, и нє побановала сом. Орґанизация наисце була „на уровню”, шицко зме мали и барз ше старали о нас. Пошла сом прето же бим упознала Руснацох зоз других державох и же бизме ше дружели. Уж длугши час зме плановали пойсц на даяки наш фестивал з вонка нашей держави и то ше нам тераз и удало. Думам же то вельо вреднєйше од гоч якей другей награди – потолковала Яна Еделински и визначела же ше „спайташели” и на Фейсбуку, та найвироятнєйше останю и надалєй у контакту.

У медзичаше, млади нащивели и Бардейов и Музей модерней уметносци Ендия Варголи у Медзилаборцох. На драги дому зме ище зашли и до Прешова, дзе нас привитал „керестурски жец” Мариян Чорни и преведол нас през Крайови музей. Тиж так, мали зме нагоду видзиц и русински Етно-валал у Свиднїку, Сканзен, хтори бул насправди окремни. Єден з вибраних младих хтори були на тей ексурзиї бул и Керестурец Себастиян Няради.

– Думам же треба же би ше з такима ексурзиями порушовало младих, мотивовало их же би були активнєйши. З Фестивалом сом нє одушевени, бо волїм жившу музику, а по моїм думаню, дзивки хтори ше приявели за мис требали лєпше порихтац точки. Ознова бим ше приявел, бо любим нащивйовац стари край – гварел вон.

Ексурзия успишно закончена, а тераз ше лєм бешедує о нових друженьох и нащиви Горнїци.