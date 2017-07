Нови Сад основал Форум за културу

НОВИ САД – Пре злєпшанє културней политики, Нови Сад перши раз основал Форум за културу, у хторим особи котри ше занїмаю з културну дїялносцу з городских установох и представителє нєзависней сцени. Форум будзе мац перманентну улогу совитодавателя и пробує унапредзиц културни розвой городу.

– Запровадзованє културней политики можеме поставиц до трох основних началох – транспарентносц, партиципативносц и демократичносц – гварел член Городскей ради за културу Далибор Рожич.

Члени Форуму буду давац свойо думанє о важних городских одлукох вязаних за културу.

– Нєодлуга будземе мац ище даскельо схадзки, насампредз о инфраструктурних обєктох за 2021. рок, з акцентом на китайске населєнє, о чим дзе фаховци даю свойо думанє – виявел Ружич.

На першей схадзки Форуму представителє конкурсних комисийох потолковали свойо одлуки, а Нови Сад вецей нє ма лєм єден конкурс з обласци култури, алє вецей, подзелєни по обласцох, як цо то традиция, видавательство и сучасна уметнїцка творчосц.