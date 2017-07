Дражки на теметове з нову технолоґию

ВЕРБАС – Явне комуналне подприємство „Комуналєц” з Вербасу други раз очисцело депонию за одкладанє будовательного материялу у Старим Вербаше, на концу улїци Йовґена Сивча, хтору ше часто хаснує нєнаменски, та з того подприємства апелую же би ше там одруцовало лєм жем, шут и други будовательни материял.

Докончени и роботи на терховньох на отвореним, хтори спомнуте подприємство направело у векшини населєних местох у вербаскей општини.

Окреме значни проєкт бул бетонованє дражкох на городским теметове, бо за тото похасновани найсучаснєйши материял хтори упива воду и диждж, а вербаски „Комуналєц” перше явне подприємство хторе вихасновало тоту иновативну технолоґию, за тераз на поверхносци од 75 метери.