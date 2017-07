Нєодлуга мири процив неґативних демоґрафских рушаньох

БЕОҐРАД – Министерство без портфеля за демоґрафию и популацийну политику з нагоди Шветового дня жительства, 11. юлия, наявело запровадзованє мирох хтори би мали допринєсц превенциї неґативних демоґрафских рушаньох.

Министерка Славица Дюкич Деянович з министрами здравства, просвити и роботи Златибором Лончаром, Младеном Шарчевичом и Зораном Дьордєвичом з тей нагоди подписала заєднїцку вияву о одлучней намири Влади Сербиї же би запровадзовала одлуки хтори буду уплївовац на превенцию неґативних демоґрафских рушаньох.

Вони ше зложели же превенция можлїва зоз злєпшаньом економскей ситуациї, мирами за стимулованє народзованя, лєпшей старосци о здравю, репродуктивним здравю и здравих стилох живота, зоз злєпшаньом квалитету образованя, потримовку женом, родительству, фамелиї, та и стараню о старих.

Министри надпомли же ше питанє о демоґрафскей будучносци дотика каждого граждана, а же злєпшанє тей ситуациї мож обчековац лєм з анґажованьом цалого дружтва, од Сербскей академиї наукох и уметносцох, експертскей потримовки, нєвладового сектору, локалней самоуправи, култури, та по медиї.

Министерство просвити и науки принєсло одлуку же од идуцого школского року школяре пиятей класи таке знанє буду здобувац з виучованьом нового предмету – физичне и здравствене воспитанє.

Министерство здравства през анґажованє на Институту за явне здравство будзе робиц на подзвигованю свидомосци жительства о стараню о здравю.

Кабинет министра задлуженого за демоґрафию и популацийну политику през пилот- проєкти хтори запровадзую у 15 општинох будзе тестировац велї мири популацийней политики, а тоти цо ше укажу як успишни, буду часц законских ришеньох.

Зєдинєни нациї Шветови дзень жительства утвердзели 11. юлия 1987. року, понеже на тот дзень народзени пейцмилиярдити житель Жеми.