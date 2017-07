До конца авґуста шицки пензионере муша мац нову леґитимацию

СЕРБИЯ – Термин за правенє нових, биометрийних особних леґитимацийох бул до 30. юния, алє ище коло 80 000 пензионере нє направели нову леґитимацию, та банка Поштанска шпоровня з Народну банку Сербиї час за можлївосц подзвигованя пензийох зоз стару леґитимацию предлужела до 31. авґуста. Медзитим, до конца авґуста шицки пензионере муша направиц нову особну леґитимацию.

Пре правенє новей, биометрийней особней леґитимациї треба пойсц до оддзелня полициї у своєй општини зоз стару леґитимацию, доказом о уплацних 226 динарох за формулар за леґитимацию, як и доказом о уплаценим надополнєню за трошки вирабяня леґитимациї од 928,80 динари (уплатнїцами) и дац вимогу за видаванє новей особней леґитимациї. Кресцене писмо и уверенє о державянстве нє маю виберац сами, алє то кончи МУП.

Нєрухоми и чежко хори пензионере вимогу за нову леґитамицию можу поднєсц и дома, алє о тим дахто з членох фамелиї муши поинформовац МУП и потим им на домашню адресу сцигнє вимога за видаванє особней леґитимациї, а исто так достаню и нову леґитимацию.