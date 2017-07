НОВИ САД – У нашей парохиї св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе нєшка, 12. юлия, на швето апостолох Петра и Павла по юлиянским календаре храмове швето – Кирбай.

Архиєрейску Службу Божу на 197. Кирбай у Новим Садзе на 10 годзин будзе предводзиц апостолски еґзарх за грекокатолїкох у Сербиї владика Георгий Джуджар, а на Служби будзе шпивац и Хор „Гармония”.