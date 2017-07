И Руснаци буду представени у европским проєкту

ДЮРДЬОВ – Пондзелок, 10. юлия, шесцеро студенти з вецей державох Европи нащивели грекокатолїцку церкву у Новим Садзе, Руску школу и грекокатолїцку церкву у Дюрдьове и Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко”, дзе з представителями рускей заєднїци бешедовали о дакедишнїм и терашнїм живоце Руснацох. Циль тей нащиви пририхтованє документованого материялу о живоце Руснацох на тих просторох, у заєднїци з другима народами, у рамикох проєкту European network remembrance and solidarity (Европска мрежа здогадованя и солидарносци) з меном „In Between” („Медзи/Помедзи”).

У рамикох проєкту студенти з Европи бешедовали и з представителями мадярскей, румунскей, сербскей и бунєвскей заєднїци, а сотрудзую зоз Здруженьом новинарох Войводини, з фаховцами з музею у Суботици и Музею Войводини у Новим Садзе. Контакт за руску заєднїцу и фахови сотруднїк у тим проєкту Мирослав Кевежди зоз Заводу за културу Войводини.

У КУД у Дюрдьове студентох привитали предсидатель Дружтва Микола Кухар и його длугорочна членїца Маґдалена Надь, котри им бешедовали о живоце Руснацох у Дюрдьове, терашнїм и дакедишнїм образованю на руским язику, можлївосцох виражованя у розличних дружтвених сеґментох; о вири, култури и дружтвеним живоце, як и о народним облєчиве и обичайох.

Проєкт ше источашнє запровадзує у местох Войводини, у Мостару, Берлину и на польско-литванскей гранїци, а пошведко и у погранїчних местох Чарней Гори и Албаниї, у Французкей и Шпаниї, потим у местох при гранїци у Македониї и у Мадярскей.

Шицок документовани материял, фотоґрафиї и знїмки зоз собешеднїками буду поставени на урядовим сайту проєкту enrs.eu.