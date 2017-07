Каменєц и моцни запор у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок вечар Руски Керестур залапел вельки запор, з бурю, гирменьом, блїсканьом и каменцом котри падал нєполни ферталь годзини, велькосци од зарна кукурици та по велькосц лїсковцох.

Найгустейши и найвекши каменєц падал у самим валалє и часцох хотара котри найблїжей при валалу. Так очкодовани польодїлски култури на Медєшу по Водицу, на Малим Селищу, часц Сейкох, Ярашу, Державки и Билей.

Керестурци котри осиґурали свойо поля под паприґу и польодїлскима културами, осиґуруюцим хижом уж приявюю чкоду, а приявиц очкодованя годни и у наступних дньох, же би компетентни фаховци цо скорей вишли на терен и зазначели пошлїдки каменцу.

З каменцом нападало и вельо дижджу, углавним медзи 15 и 20 литри по квадратним метеру на перши завод коло 9 годзин вечар, а потим у ище єдним запору коло 2 годзин рано до 10 литри.

Метеоролоґове наявюю нєстабилну хвилю по конєц тижня, з локалнима дижджами и нєпогодами.