Тварди фундаменти апостолох Петра и Павла

НОВИ САД – У грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, нєшка преславени сто дзеведзешат седми Кирбай.

Службу Божу предводзел Мартин Дретвич, духовнїк и монах францискан з Винковцох зоз Дяковецкого владичества, а сослужели Михайло Малацко, парох керестурски, о. Дарко Рац, парох бачински, о. Платон Салак, кулски парох, о. Владислав Рац, коцурски парох, о. др Борис Холошняй, професор зоз Бечу и о. Алексей Гудак, парох старовербаски. Апостол читал богослов Данил Задрепко зоз Дюрдьова. На Служби Божей присуствовали и домашнї парох новосадски о. Юлиян Рац.

У своєй казанї францискан Мартин Дретвич здогаднул на святих апостолох Петра и Павла, котри мали розлични живот, алє обидвоме служели Богу, церкву положели на тварди фундаменти и дзвигли ю по нєбо, на котрих стої вецей як два тисячи роки.

На Служби шпивал дзияк Йовґен Надь и Хор грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла и Руского културного центру „Гармония” зоз дириґентку Весну Кесич Крсманович.

На концу Служби було мированє, а означованє швета предлужене по обисцох новосадских грекокатолїцких парохиянох зоз найблїзшима госцами и приятелями.