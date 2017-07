Почина скланянє остаткох звалєних будинкох РТВ

НОВИ САД – Вчера, 11. юлия, Явна медийна установа Радио телевизиї Войводини подписала контракт о роботох скланяня остаткох звалєних будинкох РТВ на Мишелуку, хтори очкодовани у НАТО бомбардованю 1999. року.

Контракт подписали ґенерални директор РТВ др Миодраґ Копривица и Весе Ромич, директор фирми „ЕЛИТА-КОП” Д.О.О. Беоґрад-Земун хтора достала тоту роботу на отвореним поступку явней набавки ЯМУ РТВ.

Контракт подписани по принципу „ключ до рукох”, а роботи, чия вредносц виноши коло пейдзешат три милиони динари, почню накадзи виводзач спатри обсяг роботи.

З одвоженьом остаткох звалєних, почина вибудов нового будинку Радио телевизиї Войводини.