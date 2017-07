Конкурс за обнову и инвестицийне отримованє образовних установох АП Войводини

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини вчера, 12. Юлия, обявел конкурс за финансованє и софинансованє реконструкцийох, адаптацийох, санацийох и инвестицийни отримованя обєктох установох основного, штредньогошколского образованя и воспитаня, школяского стандарду и предшколских установох на териториї АП Войводини за 2017. рок.

По конкурсу опредзелєни вкупно 253 милиони динари, з котрих 122 милиони и 520 тисячи за основношколске образованє, за штредньошколске образованє и воспитанє 70 милиони 480 тисячи, за установи школярского стандарду 20 милиони, а за предшколски установи 40 милиони динари.

Право участвовац на конкурсу маю основни и штреднї школи, установи школярского стандарду на териториї АП Войводини чий снователь Република Сербия, АП Войводина и єдинка локалней самоуправи, як и єдинка локалней самоуправи (лєм за потреби предшколских установох) на териториї АП Войводини.

Конкурсну документацию мож превжац на веб адреси Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци www.puma.vojvodina.gov.rs.

Конкурс отворени до 31. юлия 2017. року, а резултати буду обявени на спомнутей веб адреси, по законченю конкурса.