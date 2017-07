НОВИ САД – У першей часци емисиї „Добри вечар, Войводино” госци буду бешедовац о наиходзацим Фестивалу жридловей и фолклорней творчосци „Коцурска жатва”.

У другей часци емисиї буду емитовани скрацени знїмок Шветочного концерта зоз тогорочного Фестивалу рускей култури „Червена ружа”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.