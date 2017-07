У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец осмим „Руским слове”, у рубрики „Тижньовнїк”, окрем активносцох Националного совиту Руснацох, анализовани и обставини у приватизованих медийох.

Рубрика „Нашо места” дава вистки зоз Шиду, а пише и о новосцох зоз Биоскопа „Югославия” у Вербаше, док на „Економиї” зазначене з якима бриґами ше зочую продукователє малинох.

„Култура и просвита” преноши вистку о упису до Штреднєй школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, як и о нащиви студентох з Европи Дюрдьову. Ту и розгварка з Марком Буилом хтори освоєл чобольов на тогорочним Фестивалу „Червена ружа”.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” нове предлуженє фельтону „Як (нє) скапал рокенрол”, читаче можу упознац Олесю Кнежевич з Коцура и Янка Раца з Канади, а „Мозаїк” преноши атмосферу зоз Еґзиту.

„Духовни живот” информує о преславеним Кирбаю у Новим Садзе и Змаєве и о преподаваню за младих у коцурским Каритасу, док на „Спорту” представени ґуґлаш з Коцура Юлиян Мученски, дзе и звит зоз „Терпешияди” у Керестуре.

Додаток у тим чишлє „Руске слово у швеце”.