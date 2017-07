Питанє чи будзе робиц фонтана у центру валала

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фонтана у центру валалу, чийо ремонтованє финансоване зоз средствох самодоприносу Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур зa 576 000 динари и з буджету Општини Кула зоз 240 000 динари, тераз нє роби пре проблеми коло єй отримованя и питаня же хто одвичательни за єй роботу, дознава Рутенпрес.

– Проєкт ремонтованя фонтани остатнє цо зме самостойно реализовали ище у чаше док МЗ розполагала з пенєжом зоз самодоприносу. Ми, як МЗ, вецей нє можеме буц компетентни за фонтану, понеже нам од початку 2015. року вжати скоро шицки инґеренциї з котрима зме розполагали до теди. Можеме служиц лєм як „сервис гражданом”, т. є. преношиц зауваги и пригварки до општинскей канцелариї – визначел предсидатель Совиту МЗ Руски Керестур Владимир Олеяр.

Старосц о отримованю ремонтованей фонтaни водза водоинсталатере з ЯКП „Руском”, а стретаю ше з проблемами хтори можебуц требали буц ришени кед ше робело єй ремонт, надпомнул директор „Рускому” Иґор Фейди.

– Приступ ґу инсталацийом фонтани нам барз очежани, а пре бурї и дижджи, та и нєсовисних гражданох, у фонтани єст вельо шмеца, дизни и дзирочки ше швидко наполня зоз шмецом, цо вимага нєпреривне чисценє, хторе нам одбера и по даскельо годзини, даскельо раз до тижня – гварел майстор у водоводу ЯКП „Руском” Дюра Будински.

Пред Фестивалом рускей култури „Червена ружа” обидвоме майстрове у водоводу пририхтали фонтану за роботу, медзитим робела лєм єдно дополаднє, пре два вельки проблеми – же у копаней студнї за ню нєт досц води, а исти дзень прегорел и мотор на пумпи хтора порушує воду.

Обнавянє фонтани почало у юлию 2015. року, а закончене є 14. септембра истого року. Цалосну нєобходну реконструкцию фонтани окончело керестурске подприємство „Изґлед”, а одлуку о тей роботи початком 2015. року принєсол Совит Месней заєднїци.