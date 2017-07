Општина Вербас помогнє Рускому дому у Коцуре

ВЕРБАС – Представнїки Националного совиту Руснацох и Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва“ вчера, 12. юлия, нащивели предсидателя Општини Вербас Милана Ґлушца и побешедовали о законченю и ушорйованю просторийох Руского дома у Коцуре.

Oкрем предсидателя Општини, на схадзки присуствовала и його заменїца Миляна Штулич и подпредсидателька Скупштини општини Вербас Мартица Тамаш, а спред Националного совита на схадзки були подпредсидатель Микола Шанта, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и координатор Подручней канцелариї Националного совиту у Коцуре Микола Ґубаш.

Ковач гварел же Рускому дому нєобходна помоц у финансованю системи за зогриванє у вредносци од коло 270 тисячи динари. Микола Шанта и Микола Ґубаш додали же нєобходни и скромнєйши средства за ушорйованє просторийох у форми кондзеларийского и другого меблю.

Предсидатель Ґлушац виявел же Општина дзечнє помогнє у ришованю тих проблемох, бо Коцур штредок зоз хторим ше локална самоуправа окреме цеши и кед у питаню медзинационални одношеня, а окреме кед у питаню културна дїялносц.

Микола Шанта, спред Орґанизацийного одбору Фестивалу „Коцурска жатва“, представнїком локалней самоуправи придал поволанку за отверанє Руского дома и централни вечар фестивалу.