Прилапени ребаланс буджету Општини Кула

КУЛА – На схадзки Скупштини општини (СО) Кула, отриманей вчера, 12. юлия, прилапени шицки точки з дньового шору. На схадзки присуствовали предсидатель Општини Кула Перица Видеканїч и його заменїк Кароль Валка.

Ребаланс општинского буджету представел началнїк буджету Иґор Илин, а предсидатель Општини гварел же буджет реални и инвестицийни, з оглядом же 50 одсто средствох заплановани за инвестициї чия реализация уж почала.

Прилапени и предкладаня за вименку и дополнєнє Дїловней програми за 2017. рок ЯКП „Комуналєц” Кула и ЯКП „Водовод” Червинка. Розпатрени и финансийни звит рускокерестурского ЯКП „Руском”, и дата согласносц на Одлуку Надпатраюцого одбору за розподзельованє добитку.

На схадзки прилапене Предкладанє о оцудзеню и видаванє под кирию нєрухомосцох з явней власносци на хасен приватних особох, котри пред тим на лицитациї понукли найвекшу цену. Тиж прилапене и предкладанє Одлуки за виробок детальней реґулациї локалней драги од реґионалней значносци Сивец–Стапар, як и Инициятива за вименку члена 75 Нарису Закона о здравственей защити.

По дзевятей точки прилапени предкладаня Ришеньох о розришеню, вицеку мандатох и менованю предсидателя и членох Надпатраюцого одбору явних комуналних подприємствох чий снователь Општина Кула, предклади Ришеньох о розришеню и менованю о. д. директорох и директорох установох чий снователь Општина Кула, а тиж розришени и меновани школски одбори. На схадзки оформена и Комисия за утвердзованє назви улїчкох и одредзованє шветох Општини Кула.