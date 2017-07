Йоаким Рац Мими меновани за директора Дому култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Кула дотерашнї о. д. директора Дому култури Руски Керестур Йоаким Рац Мими меновани за директора.

На конкурс за директора Дому култури Руски Керестур, котри тирвал од 16. по 26. юний, явел ше лєм Рац. Вон придал програму роботи Дому култури за наступни штиророчни мандат и сполнєл шицки условия конкурсу.

СО Кула, як снователь Дому култури Руски Керестур, меновала Йоакима Раца Мимия за директора на предкладанє Управного одбору Дому култури Руски Керестур, а з потримовку Националного совиту Руснацох.