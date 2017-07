Град и олуја у Крстуру

РУСКИ КРСТУР – У уторак увече Руски Крстур је захватило велико невреме праћено олујом и градом који је падао петнаестак минута, величине зрна кукуруза до величине лешника.

Најгушћи град је погодио само село и делове атара који су најближе селу. Крстурчани који су осигурали своје њиве почели су да пријављују штету, а то ће моћи да ураде и у наредним данима како би стручњаци што пре изашли на терен и проценили штету.

Са градом је пало и доста кише, углавном између 15 и 20 литара по квадратном метру то вече, и после у току ноћи још до 10 литара.