Општина Врбас помаже Русинском дому у Куцури

ВРБАС – Представници Националног савета Русина и Културно-уметничког друштва „Жетва“ јуче, 12. јула, посетили су председника Општине Врбас Милана Глушца и разговарали о завршетку и уређењу просторија Русинског дома у Куцури.

Осим председника Општине, на састанку је присуствовала и његова заменица Миљана Штулић и потпредседница Скупштине општине Врбас Мартица Тамаш, а испред Националног савета Русина потпредседник Никола Шанта, председник Извршног одбора Жељко Ковач и координатор Подручне канцеларије Националног савета Русина у Куцури Никола Губаш.

Ковач је рекао да је Русинском дому неопходна помоћ у финансирању система за грејање у вредности од око 270 000 динара. Шанта и Губаш су додали да им је потребна помоћ и у набавци канцеларијског намештаја и других потрепштина.

Председник Глушац је изјавио да ће Општина радо помоћи у решавању ових проблема, јер је Куцура средина на коју је локална самоуправа нарочито поносна и кад су у питању међунационални односи, а посебно кад су у питању културни садржаји.

Никола Шанта је испред Организационог одбора Фестивала „Куцурска жетва“ позвао представнике локалне самоуправе на отварање Русинског дома и централни програм Фестивала.