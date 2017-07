Пре вельку воду опрез бифеу „Код Чаве” интервеновала инспекция

РУСКИ КЕРЕСТУР – На инициятиву ЯКП „Руском”, нєшка рано на терен вишла комунална инспекция пре воду хтора стої од велького дижджу, опрез бифеу „Код Чаве” у Русинскей улїчки у центре Руского Керестура. Власнїкови бифеу наложене же би до ютра оможлївел одцеканє води опрез лєтнєй загради.

Тото „Рутенпрес” дознава од директора Рускому Иґора Фейдия, по чиєй прияви на терен вишла инспекция хтора утвердзела же вода нє може одцекац попод лєтню заграду до шахту хтори ше находзи на углє Русинскей и Фрушкогорскей улїци.

– Зоз достату дозволу за поставянє лєтнєй загради прешлого року, власнїк бифеу мал обовязку поставиц и одводну циву, цо и зробел, алє очиглядно нє на адекватни способ. Инспекция власнїкови бифеу наложела до ютра ришиц одвод. Кед ше то нє случи вец буду превжати адекватни законски каребни мири – дознава Рутенпрес од Фейдия.