„Лєто любови” през рижни файти музики

Єден зоз найнаградзованших фестивалох у Европи, „Еxit”, успишно отримани у Новим Садзе од 5. по 9. юлий. Вецей як 215 000 нащивителє того року прешли през капуру Петроварадинскей твердинї.

„Еxit 2017” слави пейдзешат роки од фантастичного „Лєта любови” (Summer of love), односно означує случованє зоз 1967. року, кед настал револуцийни гипи рух, хтори занавше пременєл швет. Як и каждого року, фантастични „титули” за одличну атмосферу достали шветово познати гвизди – The Killers, Years&Years, Paul Kalkbrenner, DJ Jamie Jones, Jason Derulo, Robin Schulz, Rag`n`Bone Man, Hardwell и ище вецей як 100 виводзаче.

„ЛЄТО ЛЮБОВИ”

Фестивал почал 5. юлия, на ткв. нулти дзень, дзе на главней бини фестивала наступел меґапопуларни америцки рок-бенд „The Killers”, а фронтмен ґрупи ше публики обрацел на сербским язику. Попри нїх, до позних ранших годзинох публику затримали и Jeff Mills, Ellen Allien, Paula Temple B2B Rebekah и велї други познати шветово мена. На перши дзень фестивала наступели Liam Gallagher, Alan Walker и The Jesus and Mary Chain, од познатших менох на Мейн стейджу, док Paul Kalkbrenner, Andrew Meller и Марко Настич тримали публику до швитаня на Денс арени. Добру атмосферу на познатей Петроварадинскей твердинї потвердзели британска сензация Years&Years на Mейну, познати ди-джей Jamie Jones, прешлорочни виводзаче Solomun, Dixon на Денсу и други на вельочислених бинох.

Соботова еуфория на фестивалу позберала вецей як 52 000 нащивительох. Абсолутна гвизда 8. юлия бул суперпопуларни шпивач и автор вельочислених гитох Jason Derulo. Права авантура почала уж и скорей як шпивач вишол на бину, а одгуки зоз публики ше чули и прейґ Дунаю кед почали перши такти нумери „Wiggle”. За тот час на Денс aрени наступал єден зоз наймладших продуцентох Kungs и успишно водзел свою публику у ритму музики зоз своїма гитами хтори ше нєпреривно круца по радио станїцох. Векшина людзох после успишно отриманого концерта Jasonа, рушела на Денс арену дзе их чекал ґлобални музични гитмейкер Robin Schulz зоз свою екипу. Duke Dumont своїх любительох „зограл” зоз тропским „Ocean Drive” гитом. Адико фюжн стейдж позберал вецей як тисяч людзох хтори уживали у писньох леґендарного Звонка Боґдана, а култни состав „Забранєне пушенє” виполнєл обецанє своєй публики и пририхтал им вечар за паметанє.

Як шлаґ на торту, за остатнї дзень „Еxita 2017”, хтори бул найнащивенши, постарали ше британски блуз и гип-гоп музичар Rag`n`Bone Man, хтори поздравел публику зоз пар виреченями и одшпивал свойо добре познати гити. После його наступа на Mейн стейджу наступел ди-джей котри бул два раз преглашени за найлєпшого у швеце, а тераз є єден зоз трох найлєпших, вельке шветово мено – Hardwell. Вон тримал публику до ранших годзинох, на чиїх тварох ше анї нє видзела вистатосц. Цали концерт бул фантастично обдумани зоз ритмику, зоз константнима онфетами хтори лєцели понад публику и у провадзеню огньомета. Публику найбаржей одушевело кед пред конєц концерта Hardwell вжал сербску заставу и махал зоз ню у ритму музики. Було то єдно зоз найкрасших завераньох фестивала.

МЕНШИ БИНИ – НЄ МЕНША ЗАБАВА

Латино бина була єдна зоз интересантнєйших бинох пре своїх виводзачох котри ше максимално пошвецели своїм наступом. Од облєчива дзивкох хтори були облєчени у ширших сукньох, квиткох у власох, червеного кармина и ципелкох зоз малу пету, до хореоґрафиї, сценоґрафиї и музики хтору їх цело прецизно почувствовало и указало на прави способ. Кажди оддуркани латино ритем бул провадзени зоз рухами целох. За таку одличну атмосферу постарали ше Latin Sweet, Tito, DJ Tender, DJ Sesha, Gatto Gabriel и велї други.

Интересанти людзе и окремна енерґия була на Пахамама бини, дзе атмосфера була цалком опущена, людзе шедзели на жеми и уживали у музики за хтору були задлужени Shaktipad Diksha-Kirtan Band, Shamans Drums&Vocals, Herbert Quinteros итд.

Тиж нє мож занєдзбац анї Сайлент диско, дзе нащивителє слухали музику прейґ слухалкох и рушали ше у ритму музики. То бул єден зоз нащивенших стейджох, у котрим ше чекало на шор и до пол годзини. Експолозив бина всоботу була у знаку панка. Одличну атмосферу и на тей бини направел британски бенд Discharge, Angelic Upstarts, а чесц бранїц фарби домашнього панка мал леґендарни KBO.

НОВА БИНА НА ФЕСТИВАЛУ

Фестивал того року бул збогацени зоз ище єдну бину, „Cocta Beats & Bass”, дзе наступели Revibe, Kritik, Trapez, Vatra и орґанизация Drop Sensei, хтори наступели першого и остатнього дня. Медзи орґанизаторами Drop Sensei орґанизациї и двоме хлапци зоз Руского Керестура, Борис Ройко и Бранимир Боянович, хтори направели атмосферу хтора ше будзе паметац.

ДЗЕ „ЕXIT” ТУ И ЛЮБОВ

Того року фестивал дефинитивно оправдал свою тематику. Лєто любови потвердзене зоз заруками на Денс арени хтори були приказовани прейґ шицких екранох. Попри того, на Реґе бини Британєц Бен преславел дзешец роки любови зоз свою партнерку Наташу, зоз Сербиї, хтору упознал праве на Еxit-у.

Було места и за одпочовок, бо ше могло опущиц на вецей локацийох. Єдно з нїх бул штанд дзе публика могла стилизовац свою шминку и фризуру по своїм жаданю. Попри того, интересантни штанд бул дзе талантовани млади людзе рисовали по целох зоз кричацима и флуоресцентнима фарбами, з хторима були окреме обачлїви. Як и прешлих рокох, та так и того, бул zip-line за шмелих, на хторим ше нащивителє по сайли спущовали и мали можлївосц видзиц фестивал зоз воздуху.