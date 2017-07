З ребалансом буджету средства за ЯВП „Води Войводини”

НОВИ САД – Покраїнска влада з предшедуюцим подпредсидательом Дьордьом Миличевичом, на схадзки отриманей стреду, 12. юлия, дала согласносц на вименку дїловней програми вецей покраїнских подприємствох и установох, и з тим оможлївела же би средства котри опредзелєни з ребалансом буджету за инвестициї були вихасновани за нови розвойни програми.

Покраїнска влада дала согласносц на вименку и дополнєнє рочней дїловней програми ЯВП „Води Войводини”, з чим оможлївене же би дополнююци средства були унапрямени на отримованє системи за одводньованє, за вибудов и реконструкцию водоводних обєктох и реґионалних беґельских системох, та и за вибудов залївних системох.

Цалосни тогорочни инвестициї до водопривреди вельо векши як потераз, а як резултат мож обчековац унапредзену систему охрани од вилївох и квалитетнєйши условия за наводньованє.