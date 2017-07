Конкурс за купованє хижи на валалє за млади пари

НОВИ САД – Покраїнски завод за ровноправносц полох розписал конкурс за додзельованє безповратних средствох младим супружнїком (голєм єден супружнїк муши буц младши од 40 роки) на териториї АП Войводини за купованє обисцох на валалє. Прияви мож придац по 30. септембер.

Предмет конкурсу додзельованє безповратних средствох за купованє обисца на валалє, супружнїком и паром котри жию нєвинчани з местом биваня на териториї АП Войводини (голєм пейц роки) котри нє маю обєкт за биванє у власнїцтву/совласнїцтву.

Под валалским обисцом ше подрозумюю нєрухомосци котри ше находза звонка городских и општинских шедзискох и пригородских населєньох.

Право участвованя на конкурсу маю супружнїки чийо малженство тирва найменєй єден рок и нєвинчани пари у тирвацей животней заєднїци, у складзе зоз Законом.

Цалосни средства котри буду додзелєни по тим конкурсу 43 милиони динари.

Учашнїки и учашнїци можу конкуровац лєм з єдну прияву, додзелєни средства нє можу буц векши од милион динари, а вредносц обисца нє векша як 2 милиони динари.

Конкурсну документацию мож превжац на сайту Заводу за ровноправносц полох на адреси www.ravnopravnost.org.rs, а дополнююци информациї мож достац у Покраїнским заводзе за ровноправносц полох на телефонски числа 021/6615-177 и 021/6615-133 або на имейл zavod.ravnopravnost@gmail.com.