Конференция „Енерґетска ефикасносц у явним секторе“

НОВИ САД – Покраїнски секретар за енерґетику, будовательство и транспорт Ненад Ґрбич вовторок, 11. юлия, отворел уводну конференцию „Енерґетска ефикасносц у явним секторе“ и гварел же єй циль оформиц комуникацию медзи Покраїнским секретариятом за енерґетику и општинами и городами на териториї Войводини, як и виробок мапи енерґетскей ефикасносци явних обєктох, та наявел можлївосц формованя енерґетского фонду на уровню Покраїни.

– Кед ушпоруєме на енерґентох през звекшанє енерґетскей ефикасносци, и кед оформиме енерґетски фонд у будучносци, сиґурно розтерхуєме локални буджети, а средства останю локалним самоуправом за други обласци, як цо то образованє, инфраструктура, спорт… – гварел Ґрбич.

По словох Ґрбича, формованє тей комуникацийней мрежи, оможлїви лєгчейши приступ ґу средством з ЕУ фондох, ЕБРД, ИФЦ и дзепоєдних амбасадох котри запровадзую мири за злєпшанє енерґетскей ефикасносци. На тей конференциї, Канцелария за енерґетски менаджмент Општини Вербас успишно презентовала свою роботу у тей обласци.

З тей нагоди, предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац гварел же уж вецей роки запровадзую велї мири за поспишованє енерґетскей ефикасносци, а же резултати обачлїви. Влада Швайцарскей општину препознала як партнера и донировала 1,6 милиони франки за оптимизованє явних обєктох – за штири школи и штири предшколски установи.

Ґлушац наглашел же на шицких явних обєктох посцигнута велька енерґетска ефикасносц з минималнима средствами, та и на будунку општини, дзе з автоматизованима котлами шпорую вецей як милион динари на рочним уровню.

– И з малима средствами котри маю локални самоуправи, з добрима проєктами, начас пририхтанима, шицки средства котри зме нє у можлївосци видвоїц з локалного буджету, реализуєме по конкурсох и з добрим сотруднїцтвом з републичнима и покраїнскима орґанами – гварел Ґлушац.