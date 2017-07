„Руске слово” вецей нє ма свою апликацию

НОВИ САД – Тих дньох, проєкт у рамикох хторого робела апликация „Руского слова” у Ґуґл плей (Google play) предавальнї апликацийох за мобилни телефони, престал робиц.

У рамикох того проєкту, медзи другима, свою апликацию мала и Новинско-видавательна установа „Глас люду” на словацким язику, а по нєурядових информацийох, проєкт претаргнути пре нєрентабилносц.

Апликация була безплатна, робела скоро рок, а вецей як 200 хаснователє зняли ю на свойо мобилни телефони зоз андроид и иос оперативнима системами.