Нєшка и ютре „Коцурска жатва”

КОЦУР – Нєшка, 14. юлия, у Коцуре почина Фестивал фолклору Руснацох „Коцурска жатва”, а як и прешлих рокох, орґанизаторе пририхтали богату програму котра будзе тирвац два днї.

Фестивал почнє з програму з нагоди отвераня Руского дома у Коцуре (опрез Дома), котри шветочно отвори предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац и предсидатель КУД „Жатва” Микола Шанта, а отверанє будзе преткане зоз музичнима и рецитаторскима точками.

На 20,30 г. будзе отворена вистава малюнкох Миколу Буши з нагоди 100-рочнїци його народзеня. Перши дзень „Жатви” будзе закончени з програму за младих „Тамбуранє”, хтора почнє на 21 годзин. На Тамбураню госци буду РКЦ Нови Сад – кабаре „Еротика Рутеника” и домашнї КУД „Жатва”.

На соботу, 15. юлия, програма почнє на 17 годзин зоз придаваньом хлєба з нового жита на площи опрез Руского дома, а наступя и дзецински ансамбл КУД „Жатва”, КУД „Завичайно врело” и Мадярска дзецинска ґрупа КУД „Жатва”.

У школскей сали на 17,30 годзин, будзе вистава експонатох з Етно-клубу „Одняте од забуца” з нагоди 190-рочнїци од снованя цеху ремеселнїкох у Коцуре, промоция кнїжки „Од усней по писану литературу” академика Миколу Мушинки зоз Словацкей, представянє етно-столох и кнїжки о Активу женох КУД „Жатва”.

Централна програма „Коцурскей жатви” будзе на соботу, 15. юлия вечар, у Доме култури (на 20 г.), подзелєна на фестивалску и ревиялню часц.

Учашнїки котри потвердзели свой приход на „Коцурску жатву” то КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова, КУД „Иван Сенюк” зоз Кули, КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, КПД „Карпати” зоз Вербасу, РКЦ Нови Сад, Дом култури Руски Керестур, КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова и КПД „Иван Котляревски” з Бикичу, як и домашнї КУД „Жатва” и КУД „Завичайно врело”.

Попри танєчних ансамблох з наших местох, на тогорочни Фестивал придзе и делеґация з Курова, зоз Словацкей, а Фестивал завре домашнї КУД „Жатва” зоз своїм наступом.