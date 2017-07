НВУ „Руске слово”

Нови Сад

Булевар ошлєбодзеня 81/VII

ЯВНА ОГЛАШКА

На основи члена 24. Статута НВУ „Руске слово” Нови Сад, Управни одбор НВУ „Руске слово” на схадзки отриманей 10. юлия 2017. року принєсол Oдлуку о розписованю Явней оглашки за вибор главного одвичательного редактора новинох „Руске слово” число 241-2-1/17.

Попри общих условийох, котри предписани зоз Законом о роботи, кандидат за главного одвичательного редактора новинох „Руске слово” треба же би сполнєл и шлїдуюци окремни условия:

Закончена висока фахова приготовка, VII ступень; Найменєй 3 (три) роки роботного искуства у обласци явного информованя, на ушорйованю або писаню новинарских текстох або рихтаню новинарских прилогох; Знанє руского язика (Потвердзенє о знаню руского язика може буц копия дипломи зоз основней школи, штреднєй школи, або зоз Оддзелєня за русинистику. Або, як прилог дац новинарски тексти, аудио або видео новинарски прилоги на руским язику. Комисия за отверанє приявох зоз документацию, хтори сцигню на Явну оглашку за вибор главного одвичательного редактора новинох „Руске слово”, по потреби окончи розгварку зоз кандидатами пре утвердзованє знаня руского язика); План и програму роботи и концепциї новинох „Руске слово”; Роботна биоґрафия (CV); Доказ же є нє осудзовани (нє старши од 6 мешаци); Державянство Републики Сербиї (нє старше од 6 мешаци).

Главного одвичательного редактора вибера ше на 4 роки, з можлївосцу же би бул ознова вибрани.

Прияву на Явну оглашку подноши ше Управному одбору НВУ „Руске слово” у чаше 15 днї од дня обявйованя тей оглашки.

Прияви ше посила на адресу:

Новинско-видавательна установа „Руске слово” Нови Сад

Булевар ошлєбодзеня 81/VII, з надпомнуцом „За Явну оглашку за главного одвичательного редактора новинох НВУ „Руске слово”.

