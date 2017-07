Нєшка отворени конкурс за вибор главного одвичательного редактора новинох „Руске слово”

НОВИ САД – Од нєшка и урядово отворени конкурс за вибор главного одвичательного редактора новинох „Руске слово”, а по Одлуки о розписованю Явней поволанки за вибор главного одвичательного редактора новинох „Руске слово” хтору принєсол УО на порядней схадзки 10. юлия.

Конкурс розписани у порядней процедури, понеже мандат терашньому главному одвичательному редакторови виходзи 8. октобра того року, а по Закону, поступок вибору ма почац найменєй 60 днї од конца мандату. Явна поволанка за вибор главного одвичательного редактора новинох „Руске слово” обявена нєшка у 28. чишлє новинох „Руске слово, як и на сайту Установи.

УО на схадзки вибрал и Комисию за отверанє приявох з документацию хтори сцигню на явну поволанку, а предвидзене же вибор главного одвичательного редактора новинох „Руске слово” будзе на схадзки УО у авґусту.

Прияву на Явну оглашку подноши ше Управному одбору НВУ „Руске слово” у чаше 15 днї од дня обявйованя.