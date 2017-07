Центер за социялну роботу у Шидзе порушал акцию „Будз гумани – будз хранїтель” з намиру же би зацикавел людзох же би прияли малолїтне дзецко до свойого обисца на старанє и виховйованє.

По словох Деяна Лоґарушича, директора Центра за социялну роботу, хвильково 30 дзеци змесцени до 20 фамелийох. Слово о такволаних активних хранїтельских фамелийох у хторих дзеци уж змесцени, а єст и седем такволаних пасивни фамелиї, хтори на чеканю же би прияли дзецко.

ОБУКА И ЕДУКАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ

– З тоту акцию жадаме мотивовац наших согражданох же би ше приявели и постали хранителє. За тоту роботу вони доставаю роботне одношенє и надополнєнє, плацу, а тиж и надополнєнє за костиранє, облєканє, лїченє и школованє дзецка. Медзитим, нє достаточно ше лєм приявиц, алє треба же би зацикавена малженска пара прешла и одвитуюци процедуру и едукацию – толкує директор Лоґарушич.

– Наш фахови тим одходзи до фамелиї хтора ше прияви, бешедує, преценює условия за змесценє дзецка. Кед шицко позитивно ришене, вец шлїдзи едукация хтору окончує Покраїнски центер за змесцованє дзецох зоз Нового Саду. А, причини прецо дзецко треба змесциц до хранїтельскей фамелиї, то насампредз, кед ше о нїм нє стараю його родичи, пре шмерц, хороту, алкоголизем, материялни або други обставини, лєбо кед им пре даяки други причини одвжате родительске право – толкує Ґордана Курбалия, дипломовани социялна роботнїца.

Вона додава же хранительство годно засновац и у рамикох ширшей фамелиї кед ше о дзецку, по одлуки Центра за социялну роботу стара дахто од родзини односно ширшей фамелиї. Тиж додава и же ше на кажди два роки окончує поступок ревизиї хранїтельского положеня, а под час пребуваня дзецка у такей фамелиї фаховци Центра за социялну роботу контролую у яких ше обставинох дзецко виховює и воспитує и даваю по потреби фахову помоц.

У Центру за социялну роботу наглашую же ше вони стараю и о одроснутих особох хтори одроснути, алє дочасово, або тирвацо, душевно хори, потим, о гевтих хторим з одлуку суда одвжата дїловна способносц и муша мац поставену особу хтора ше о нїх стара. Потим, о старих особох хтори змесцени до одвитуюцей установи за стари особи як цо то ґеронтолоґийни центри. Тиж, фаховци центра помагаю Суду и кед слово о поступкох розводу малженства, кед ше утвердзує препорученє хто ше од родичох будзе старац о дзецку и кому будзе додзелєне на старанє, а тиж помага Суду и кед слово о малолїтних особох хтори спричинєли даяки каребни дїла и процив хторих ше порушує поступок за малолїтнїкох.

ЗОЖИВЙОВАНЄ ЗОЗ ДЗЕЦМИ

Єдна з особох хтора ше уж 10 роки стара о єдним дзивчецу то Миряна Мравик зоз Шиду, хтора прияла на старанє теди 6,5 рочне дзивче. Нєшка тота дзивка ма 16,5 роки, закончела першу класи штреднєй школи, а скорей и нїзшу музичну школу. Вона по походзеню зоз єдного валала шидскей општини. Як нам гварела Миряна Мравик, вона ше у Центру за социялну роботу стретала зоз биолоґийнима родичами оцом и мацеру. У медзичаше оцец умар, а мац ше похорела и пре здравствени причини ю длуго нє видзела.

– Тота, тераз уж дзивка, яґод кед би нє була наша дзивка и мнє вола мамо. Мам дзивку и уж унучата, и тиж и сина, алє и далєй любим и ю хтора постала часц нашей фамелиї, бо пребувац у дакого 10 роки то нє мало. И сушеди ю барз любя. Од самого початку ше намагала же би була и добра школярка. Радуєм ше єй успихом як кед би то була моя дзивка. Прето препоручуєм и другим хтори маю можлївосци и жадаю же би прияли дзецко до обисца – гвари Миряна Мравик.

А на питанє цо ше случи, з оглядом же тота дзивка швидко постанє полнолїтна и чи вец пойдзе зоз фамелиї, Ґордана Курбалия нам одвитовала же кед ше предлужи школовац, вец и надалєй останє у тей фамелиї.

СТАРАЮ ШЕ И О МАЛОЛЇТНИХ МИҐРАНТОХ

Центер за социялну роботу ма ище єдну значну длужносц, цо можебуц други подобни институциї нє маю, а то старанє о дзецох малолїтних миґрантох.

– Слово о дзецох хтори малолїтни и на драгу до швета рушели сами, без провадзеня родичох. Вони на нашим подручу реґистровани и нашо фаховци их поряднє нащивюю у прилапююцих центрох и даваю помоц уж яку треба – гвари директор Деян Лоґарушич.