Проєкциї и през лєто

За любительох филма и тих хтори того лєта нє пойду на лєтованє, на репертоаре у биоскопу „Югославия” будзе рижнородни репертоар. Так, у 3Д продукциї, рисовани филм „Диспикабл ми” и „Спайдермен” и то 11. и 12. юлия од 20 годзин. Потим, 13. и 14. юлия будзе комедия „Чале моєй бувшей”, а аж штири днї, од 17. по 24. юлий будзе указовани филм „Париз може причекац” и од 24. по 28. юлий филм зоз жанру горора „Шепот зоз каменя”. На самим початку авґуста у планє же би ше предлужело зоз познатима филмскима блокбастерами.

Директорка филмскей редакциї Културного центру Вербас, Любица Делибашич, гвари же ше намагаю же би каждого мешаца було филми за шицких, од любовних, домашнїх филмох, прейґ анимираних филмох, трилерох, та до наградзованих фестивалских филмох.

– Дистрибутере нам понукаю филми, а ми вибереме свой репертоар. Сотрудзуєме зоз Меґакомом, Дексином, Тарамоунтом… И прешлих рокох зме ше намагали же бизме мали добри филми и през лєто, праве пре тих хтори нє иду на рочни одпочивки – гвари Делибашичова.

Пре чежку финансийну ситуацию, векши укладаня до технїки биоскопа за тераз нє можлїви, та найлєпша вариянта и за патрачох, и за установу кед придзе дистибутер зоз свою опрему (платно, звучнїки, проєктор…) и указує и порядни филми и 3Д проєкциї. Биоскоп того року апликовал на конкурс Филмского центру Сербиї хтори жада стимуловац патреносц домашнїх филмох, та сиґурно же будзе звекшана и поволнєйша ситуация голєм кед домашнї филми у питаню.

У тей хвильки єдина сала у Вербаше хаснує ше як театрална, та ше у тим просторе рихтаю представи и орґанизує премиєри, а того року их було два за одроснути и два за дзеци. Треци рок за шором, филмска редакция Културного центру орґанизовала „Днї театра” на хторим приказане 13 представи, а по словох Любици Делибашич, нарок ше планує интензивиранє театралного живота у Вербаше.

– Од септембра нам план ище баржей порушац драмску секцию на то способ же анґажуєме познатого режисера Фуада Табучича и направиме два, а можебуц и три представи зоз нїм – додава Любица Делибашич.

Прияви за авдицию рушели од юлия мешаца, а приявиц ше мож кажди роботни дзень у просторийох биоскопа „Югославия”.

РЕПЕРТОАР И ПАТРАЧЕ

Биоскоп „Югославия” у 2016. року мал коло 7 000 предати карти за проєкциї, а на безплатних проєкцийох их було вецей як тисяч. Приказани 76 шветово филмски гити и 13 найактуалнєйши домашнї филми. Приказани и вецей як 20 анимировани филми за дзеци хтори синхронизовани на сербски, а окрем того були орґанизовани нащиви дзецох зоз предшколскей установи и школох. На репертоаре ше нашли найлєпши филми зоз Фест-а 2016, як и вецей як дзешец документарни и автобиоґрафски филми.