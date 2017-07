КПД „Карпати” участвовали на преслави Дня державносци Чарней Гори

ВЕРБАС – Вчера вечар, на городскей площи у Вербаше, припаднїки чарногорскей дияспори, хтори пришли зоз цалей Войводини, преславели 13. юлий, Дзень державносци Чарней Гори.

У цаловечаршей програми наступели найвизначнєйши музични уметнїки як цо Мерима Нєґомир и Здравко Дюранович, як и найпопуларнєйши млади шпиваче поп-музики, а значну часц програми творели и аматере зоз Културного центру и числених културно-уметнїцких здруженьох.

У єдней часци тей програми участвовали и аматере зоз КПД „Карпати” хтори ше пред вецей як тисяч патрачами представели зоз трома писнями у виводзеню Мишаней шпивацкей ґрупи и оркестриа под руководством Миколи Чизмара.