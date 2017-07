Нєшка друга часц схадзки Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – Вчера, 13. юлия, закончена перша часц Другей схадзки Скупштини општини Вербас хтора пре обсяжни дньови шор и вельку активносц одборнїкох у розправох, мушела буц предлужена и нєшка.

Скупштина општини Вербас констатовала оставку одборнїци Ясмини Долапчев зоз лїстини „Ошлєбодзме Вербас” и потвердзела мандат шлїдуюцому зоз лїстини, Вукашину Вуячичу. Ясмина Долапчев була єдна зоз штирох одборнїкох Скупштини руского походзеня.

Скупштина општини вигласала нових членох и комисиї даскельо совитох, а Мартица Тамаш вигласана за предсидательку Совиту за дружтвени дїялносци. У Совиту за урбанизем, квартельно-комунални дїялносци и защиту животного штредку од тераз буду Виктор Бесерменї зоз Вербасу и Златко Надьфеї зоз Коцура.

Найвекшу и найдлугшу розправу, хтора тирвала даскельо годзини, виволала одлука о закончуюцим рахунку буджету Општини Вербас, алє принєшени и значни одлуки зоз обласци управяня зоз явнима обєктами и поверхносцами.

Друга часц схадзки почала нєшка на 12 годзин, а директне авдио-преношенє схадзки мож провадзиц на општинским порталу www.vrbas.net.