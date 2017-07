Отворени Руски дом у Коцуре

КОЦУР – Нєшка, 14. юлия, у рамикох Фестивалу фолклору Руснацох „Коцурска жатва” у Коцуре, отворени Руски дом.

Присутних привитали предсидатель Националного совиту (НС) Руснацох Славко Рац и предсидатель КУД „Жатва“ Микола Шанта, а червену пантлїку, зоз хтору и официйно отворени Руски дом, прештригли предсидателє НС и Општини Вербас, Славко Рац и Милан Ґлушац.

Отверанє Руского дому була перша провадзаца програма Фестивалу (опрез Дому) преткана зоз музичнима и рецитаторскима точками. Вечар збогацели Катарина Недич, Сара Гарди, Теодора Ґайдош, Мария Горняк и Златко Колєсар котри рецитовали писнї о приселєню и живоце Руснацох у Бачкей, а єдну композицию, на виолини и синтисайзеру, одграли Марко Буила и Дарина Михняк.

После шветочного отвераня Руского дому коцурски парох о. Владислав Рац го и пошвецел, а Микола М. Цап у нїм отворел виставу малюнкох Миколи Буши з нагоди 100-рочнїци його народзеня и присутним бешедовал о значносци його творчосци.

Фотоґалерию на нашим сайту зоз шицких програмох у рамикох Фестивалу фолклору Руснацох „Коцурска жатва” годно поопатрац на пондзелок.