ШИД – У Червеним крижу отримана городска акция за добродзечних давательох креви, шеста по шоре у тим року, на хтору ше одволали 53 давателє, а 48 дало крев (тройо першираз).

Як наглашую у Червеним крижу, пре рочни одпочивки, як и пре тото же предходна акция отримана 30. юния, на тоту акциї ше приявело менєй давательох креви.