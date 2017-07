Шейсц мешаци допатраня старих и хорих особох у шидскей општини

ШИД – Предраґ Вукович, предсидатель Општини Шид и його помоцнїк задлужени за социялни питаня Небойша Илич, вчера, 14. юлия, нащивели Драґиню Костич у Шидзе, єдну з 243 хасновательох помоци ґеронто-ґаздиньох у рамикох проєкта помоци старим и хорим особом.

Општина Шид достала за спомнути проєкт шейсц милиони динари од Министерства за роботу, занятосц, социялни и борецки питаня и опредзелєла ище 600 000 динари (10 одсто вредносци проєкта) зоз свойого буджету, а ношитель проєкта и партнер локалней самоуправи „Каритас” Святей Анастазиї зоз Сримскей Митровици.

Як гварела Кристина Драґишич, координаторка спомнутого „Каритасу”, вкупно 29 ґеронто-ґаздинї ше буду старац о старих и хорих особох у наступних шейсцох мешацох, нє лєм у Шидзе, алє и по валалох шидскей општини.