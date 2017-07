Реаґовац на дискриминацию

НОВИ САД – У Новим Садзе, 12. юлия, отримана дискусия „Реаґуй на дискриминацию” котра орґанизована у рамикох проєкта „Провадзенє препорукох Универзалней периодичней ревизиї защити женох и дзецох од дискриминациї”.

Циль явних дискусийох на тему „Реаґуй на дискриминацию”, на котрих з найвекшей часци участвую представителє державних локалних орґанох, националних совитох и судских орґанох, же би ше достало ясну слику о дискриминациї женох и дзецох у Сербиї на локалу. Источашнє, то и нагода же би ше злєпшало механїзми превенциї и защити од дискриминациї чувствительних ґрупох.

На схадзи були присутни и представителє Одбора за родну ровноправносц Националного совиту Руснацох, котри як доприношенє спомнутей дискусиї обрацели увагу на нєвидлїву дискриминацию котру чежко доказац, а слово о напредованю припаднїкох националних меншинох и будованю кариєри у державних службох.

На истим сходу учашнїком явней дискусиї були презентовани и препоруки зоз „Универзалного периодичного препатрунку” котри членїци Зєдинєних нацийох дали Сербиї, а котри вязани за забрану дискриминациї.

Проєкт у пейцох городох Сербиї – Валєве, Краґуєвцу, Нишу, Беоґрадзе и Новим Садзе запровадзує Комитет правнїкох за людски права (ЮКОМ) зоз потримовку Канцелариї за людски и меншински права Републики Сербиї.