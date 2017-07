Закончена Друга схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – Вчера, 14. юлия, закончена и друга часц другого зашеданя нового зволаня Скупштини општини Вербас хтора отримана у двох дньох.

На самим початку розправа о ушорйованю и хаснованю державней жеми одказана пре нєдостаток согласносци компетентного Министерства, а потим потерашнї окончователь длужносци ЯКП „Стандард” розришени функциї и на його место поставена Мария Милунович.

На схадзки, хтора тирвала коло три годзини, меновани предсидателє и члени даскелїх општинских комисийох, як и управних и надпатраюцих одборох Дома здравя, Предшколскей установи, Центру за социялну роботу, Апатики Вербас, Туристичного здруженя и Явней аґенциї за зоогиґиєну и польопривреду.

У Управним одбору Културного центру од тераз будзе и Деян Загорянски, терашнї предсидатель КПД „Карпати”.