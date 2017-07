„Тамбуранє“ за конєц успишного вечара

КОЦУР – Перши дзень „Жатви” закончени з програму за младих „Тамбуранє”, опрез Дому култури, а як госци наступел Кабаре „Еротика Рутеника” з Руского културного центру Нови Сад, односно Саня Дивлякович, Танита Ходак и Александра Колбас. Публики одшпивали обробени руски бетярски народни шпиванки зоз свойого албуму котри вишол як додаток у младежским часопису МАК.

Шицки котри пришли на „Тамбуранє“ мали нагоду покоштовац специялитет вечара, а то були динї намочени зоз водку.

После бетярских шпиванкох, музични состав домашнього КУД „Жатва“ у жатвовим амбиєнту розвешельовал числених младих зоз Коцура, алє и зоз других местох котри уж роками приходза на „Тамбуранє”. Журка була удатна и каждого року є вше нащивенша.

Нєшка, 15. юлия, програма почнє на 17 годзин з придаваньом хлєба з нового жита на площи опрез Руского дому.

У школскей сали на 17,30 годзин, будзе вистава експонатох з Етно-клубу „Одняте од забуца” з нагоди 190-рочнїци снованя цеху ремеселнїкох у Коцуре, промоция кнїжки „Од усней по писану литературу” академика Миколу Мушинки зоз Словацкей, представянє етно-столох котри пририхтали коцурски жени, як и представянє кнїжки о Активу женох КУД „Жатва“.

Централна програма „Коцурскей жатви” будзе на 20 годзин у Доме култури, а подзелєна на Фестивалску и Ревиялню часц.

Попри танєчних ансамблох з наших местох, на тогорочни Фестивал придзе и делеґация з Курова, зоз Словацкей, а фестивал завре домашнї КУД „Жатва“ зоз своїм наступом.