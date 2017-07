Музика моя любов одмалючка

Коцурец Марко Буила потераз участвовал на даскелїх музичних змаганьох, алє наступ на Фестивалє рускей култури „Червена ружа“ у Руским Керестуре будзе паметац цали живот, понеже му вельо значи же достал награду – чобольов у змаганю младих шпивачох-аматерох.

Марко и прешлого року наступел на „Ружи”, алє тогорочни наступ и побида зоз шпиванку „Мацерова мушкатла“ було нєсподзиванє и за ньго.

– Вше сом любел шпивац, шпивал сом у школским хору док сом ходзел до ОШ „Братство єдинство” у Коцуре, на „Червеним пупчу” єден рок, на „Шпиваночки” сом освоєл перше место, а участвовал сом и на змаганю „Караоки стоп”. Наступ на „Ружи” бул за мнє окремне искуство и награда ми барз мила – гвари Марко.

Же слово о успишному младому леґиньови, потвердзує и факт же прешлого року бул школяр ґенерациї, ходзел на семинари до виглєдовацкей станїци „Петница”, закончел Основну музичну школу у Вербаше и грає на гушлї и танцує у Културно-уметнїцким дружтве „Жатва”. Окрем музики, люби и писац, та так його тексти обявени и у дзецинским часопису „Заградка”, а после и у младежским часопису МАК за котри активно пише. После законченей основней школи уписал ше до Ґимназиї у Руским Керестуре.

Побиду на „Червенй ружи” Марко нє очековал, мал трему пред наступом, алє ше вредно пририхтовал за змаганє и знал же накадзи станє на бину и учує перши такти шпиванки, будзе шицко у шоре.

– Вше мам трему пред даяким наступом, та так було и тераз, алє сом дал шицко од себе же бим ше сконцентровал на музику и текст и одшпивал найлєпше цо можем, а барз сом ше нєсподзивал кед сом чул свойо мено як добитнїка чобольова – припознава Марко.

На шпиванє Марко патри як на гоби котри му виполнює шлєбодни час и на дацо цо го опущує, а после стреднєй школи любел би студирац психолоґию. Идуцого мешаца пойдзе на черанку стредньошколцох до Белґиї у рамикох Европскей програми „Ерасмус”, а прейґ проєкта за младих виглєдовачох Сербиї „Руритания” дзе будзе два тижнї усовершовац мобилни и диґитални схопносци вєдно зоз младима зоз цалого швета.

Кед у питаню музика, Марко би ше любел анґажовац вецей у коцурским Дружтве „Жатва”, дзе би любел младших учиц грац на гушлї, а шпивац будзе и далєй на наших фестивалох ,кеди ґод будзе даяка нагода.