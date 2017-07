Любов ґу спорту преноши на унукох

Рекреативни спорт ше у Мученсковей фамелиї пестовал одкеди Юлиян памета. Ище як дзеци ходзел лапац риби, на фодбалски и други змаганя котри були актуални у Коцуре, а нєшка му важне же би унучата унапрямел на спорт. Роками жил у Нємецкей и там ше рекреативно занїмал зоз спортом.

Юлиян Мученски зоз Коцура од 1969. року, та по стредок осемдзешатих рокох, жил и робел у Нємецкей, а понеже вше любел спорт и там пренашол способ же би позберал екипу и уживал у рекреациї, у ґуґланю и риболову.

– Зоз ґуґланьом сом ше стретнул цалком случайно, нєдалєко од нашей хижи дзе зме бивали була ґуґларня и перше сом зоз колеґами, Нємцами з роботи дакус бавел, научел, а потим зме основали и клуб за наших людзох. У Ґуґлашским клубу „Войводина“ були нашо людзе з Руского Керестура, Кули, Вербасу, Змаєва, Малого Идьошу, Панчева, озда сом шицких спомнул, а понеже нам ше барз пачело таке друженє орґанизовали зме рижни турнири – здогадує ше Юлиян.

Кед слово о змаганьох, участвовали лєм на турнирох, нє бул им циль пласман до лиґи понеже, як Юлиян гварел, попри роботи, то им бул гоби и рекреация на котрей ше стретали два раз до тижня, дакус ше дружели, бешедовали, ґуґлали и то им було достаточне же би их тот спорт виполньовал.

Мученски зоз тих турнирох окрем красних памяткох приношел и медалї.

– Мам єдну златну медалю, у поєдинєчним пласману, а мали зме добру екипу, одлично зме ше указали на турнирох, вецей раз зме були на першим месце и то ми остало у красним паметаню – гвари наш собешеднїк.

ҐУҐЛАНЄ И РИБОЛОВ

Ґуґланє, спорт котри вимага добру кондицию и кед ше звлада технїку и прецизносц, мож буц успишни у тим спорту и уживац у нїм.

Окрем ґуґланя, Мученски, мож повесц, цали живот уживал и у лапаню рибох. Тоту файту рекреациї любел одмалючка, ище кед перши циґонь заруцел, давного 1954. року на долїни при коцурским стадиону, понеже беґель у Коцуре теди ище анї нє бул викопани. Под час живота и роботи у Нємецкей, дзе Юлиян препровадзел коло 15 роки, и там ходзел лапац риби и бул член здруженя рибарох. Правда же там правила иншаки яки були ту теди, алє ше прилагодзел, бо и тот спорт любел.

– У Нємецкей, окрем того же правила були строги коло чуваня животного стредку и околїска, там було таке правило же кед виходзиш зоз того кампу дзе ше лапаю риби, мушиш шицко цо ши влапел позабивац, же би ше риба нє трапела, то єдно зоз велїх правилох котре ми теди було нєзвичайне, алє прилапел сом го – здогадує ше Юлиян.

УНУЧАТА УНАПРЯМИЦ НА СПОРТ

Осемдзешатих рокох Юлиян ше зоз фамелию, супругу и двома синами, врацел до Коцура, ту почал робиц и нїяк нє могол уклопиц зменску роботу и ґуґланє котре теди як спорт жил лєм у векших местох, та ше обрацел ґу своєй другей любови – лапаню рибох – цо му и дзень – нєшка сатисфакция и рекреация.

– Лапац риби ходзим тераз кажди дзень, то ми релаксация, рекреация и вельке задовольство, а ище ми милше же сом уключел и двох унукох, та вец то наш час котри препровадзуєме вєдно и уживаме – визначує Мученски.

Дружтво рибарох „Шуль“ у Коцуре нєактивне уж вецей роки, нє реґиструє нових членох, та Юлиян свйо дошлєбодзенє за лапанє риби вибера прейґ здруженя пензионерох.

За активне лапанє рибох нєт старосней гранїци и нєпотребна окремна физична кондиция, та го велї доживюю як рекреацию. Юлиян ма тройо унучата, унучка ище мала, алє унукове зоз дїдом барз любя ходзиц лапац риби, а интересую их и други спорти до котрих их дїдо упуцел.

– Младши унук Адриян люби фодбал, одмалючка сом го водзел на Искров стадион же би навиял за наших фодбалерох, та тераз и бави за младших пионирох, а старшого Сашу вецей интересую спорти як цо то карате и бодибилдинґ, а през лєто, кед су на розпусту ходза зо мну и лапац риби – гвари Мученски.

Спорт у Мученсковей фамелиї заступени, провадза спортски змаганя на телевизиї, порядни су и на Искрових змаганьох у Коцуре, а дружа ше и на беґелю кед з дїдом лапаю риби.

Юлияново вельке жаданє було, по приходу зоз Нємецкей, же би порушал и ґуґланє у Коцуре, гвари же було и заинтересованих, алє обставини були таки же шицко остало на приповедки и жаданьох.

МАЛИ ТАЙНИ „ВЕЛЬКИХ” КУХАРОХ

– Нєдавно сом зоз пайташми пошол лапац риби, а такой по лапаню зме там ю и пражели, алє медзи нами бул и єден котри нє ходзи лапац риби, та вон бул задлужени за праженє и пририхтованє роштилю. Я налапал досц терпеши (гевти риби цо випатраю як мали харчи) и гварел сом му же тоти риби нє треба чисциц. Медзитим, вон похопел же нє треба анї бураґи виняц, та их таки цали попражел. Кед роштиль бул порихтани и кед зме почали єсц почувствовали зме же смак дакус чудни, та ми котри зме искусни рибаре похопели у чим штос и престали зме єсц. Кед ше тот наш пайташ, нєрибар, добре наєдол ми ше му опитали же чи му смачне, вон гварел же одични смак, и аж кед зме ше почали барз шмеяц, вон зрозумел же цошка нє у шоре. Питали зме ше му же чи винял бураґи, а вон аж пребляднул бо знал цо поробел – здогаднул ше Юлин Мученски.