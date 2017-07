“Цо було на турнеї, остава на турнеї”

Фото: Сашо Палєнкаш

Керестурски Дом култури полни зоз талантами котри указую свойо способносци на наступох, нє лєм у Керестуре, алє и у других местох. Їх тогорочни найвисши успих була турнея у Словацкей, хтору барз чекали. Медзитим, за шицким тим успихом и трудом находза ше особи котрим Дом култури значи вельо вецей. Цо то тото, гварели нам праве „култураше” после єдного наступу.

Цо за це значи Дом култури?

За мнє то „дом”. Ту кед придзем, знам же мам особи котри ме потримаю у шицким, котри вше весели и вше ме можу орозположиц.

Култура за мнє єдно место („дом”) дзе моя „друга фамелия”. Ту сом ище одмалючка, дзекуюци своєй фамелиї, и ту ше наисце чувствуєм прилапено. Ту особи котри любя музику и танцованє/шпиванє/гранє так исто як и я, та єдни других розумиме.

Цо потребне за успишни наступ?

Потребна позитива, добра енерґия и дружтво. Упартосц, вежба, алє найбаржей од шицкого, то – воля.

Цо би могло повесц особом котри заинтересовани присц до Дому култури опробовац ше у даєдней од активносцох, хтори ше там отримує?

Як перше, требало би же би пришли видзиц цо треба шицко уложиц до того и кельо ше намагац же би шицко на концу добре випадло. Вец кед тото прилапя, аж теди можу присц и щиро уживац у тим як и ми, и вешелїц ше з нами.

Яке чувство маце док наступаце, алє и после нього?

Перше и перше, то щесце, а вец пиха. През главу преходза думки о пробох зоз котрих зме бежали дому пияток вечар же бизме сцигли даґдзе индзей, хореоґрафиї котри зме прешли хто зна кельо раз. И шицко ше зведзе на остатнї поклон, после остатнєй хореоґрафиї за вечар. Теди уж сцекаме на вешелє.

Цо найбаржей уплївує на вашо наступи?

Публика бави вельку улогу у потримованю учашнїкох. Кед вона добре реаґує на нашо наступи, зоз вельку енерґию, вец и ми мотивовани давац вше лєпши точки. Теди ми ище щешлївши, успих векши, а и преслави лєпши. J Подрозумює ше жe за нашо успихи заслужни и Сашо, Ґаби, Мими, як и други, a бул и Чамо. З тей нагоди бизме им сцели подзековац за сцерпезлївосц и упартосц з нами. И гей, цо ше дотика Словацкей, барз зме подзековни за таку нагоду и задовольни зме з успихом, а далєй нє бешедуєме нїч, бо „Цо було на турнеї, остава на турнеї”. А цо найважнєйше, култураше добри и щири людзе, котри ше (кед потераз уж нє знаце) знаю крашнє препровадзиц и каждого волаю на вешелє. Цешиме ше у тим цо робиме и потримуєме тото цо любиме! Видзиме ше у Доме култури!