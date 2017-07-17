“Цо було на турнеї, остава на турнеї”

Фото: Сашо Палєнкаш
Керестурски Дом култури полни зоз талантами котри указую свойо способносци на наступох, нє лєм у Керестуре, алє и у других местох. Їх тогорочни найвисши успих була турнея у Словацкей, хтору барз чекали. Медзитим, за шицким тим успихом и трудом находза ше особи котрим Дом култури значи вельо вецей. Цо то тото, гварели нам праве „култураше” после єдного наступу.
Цо за це значи Дом култури?
- За мнє то „дом”. Ту кед придзем, знам же мам особи котри ме потримаю у шицким, котри вше весели и вше ме можу орозположиц.
- Култура за мнє єдно место („дом”) дзе моя „друга фамелия”. Ту сом ище одмалючка, дзекуюци своєй фамелиї, и ту ше наисце чувствуєм прилапено. Ту особи котри любя музику и танцованє/шпиванє/гранє так исто як и я, та єдни других розумиме.
Цо потребне за успишни наступ?
- Потребна позитива, добра енерґия и дружтво. Упартосц, вежба, алє найбаржей од шицкого, то – воля.
Цо би могло повесц особом котри заинтересовани присц до Дому култури опробовац ше у даєдней од активносцох, хтори ше там отримує?
- Як перше, требало би же би пришли видзиц цо треба шицко уложиц до того и кельо ше намагац же би шицко на концу добре випадло. Вец кед тото прилапя, аж теди можу присц и щиро уживац у тим як и ми, и вешелїц ше з нами.
Яке чувство маце док наступаце, алє и после нього?
- Перше и перше, то щесце, а вец пиха. През главу преходза думки о пробох зоз котрих зме бежали дому пияток вечар же бизме сцигли даґдзе индзей, хореоґрафиї котри зме прешли хто зна кельо раз. И шицко ше зведзе на остатнї поклон, после остатнєй хореоґрафиї за вечар. Теди уж сцекаме на вешелє.
- Цо найбаржей уплївує на вашо наступи?
- Публика бави вельку улогу у потримованю учашнїкох. Кед вона добре реаґує на нашо наступи, зоз вельку енерґию, вец и ми мотивовани давац вше лєпши точки. Теди ми ище щешлївши, успих векши, а и преслави лєпши. J Подрозумює ше жe за нашо успихи заслужни и Сашо, Ґаби, Мими, як и други, a бул и Чамо. З тей нагоди бизме им сцели подзековац за сцерпезлївосц и упартосц з нами. И гей, цо ше дотика Словацкей, барз зме подзековни за таку нагоду и задовольни зме з успихом, а далєй нє бешедуєме нїч, бо „Цо було на турнеї, остава на турнеї”. А цо найважнєйше, култураше добри и щири людзе, котри ше (кед потераз уж нє знаце) знаю крашнє препровадзиц и каждого волаю на вешелє. Цешиме ше у тим цо робиме и потримуєме тото цо любиме! Видзиме ше у Доме култури!