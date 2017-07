През остатнї дзешец роки руски медиї вецей раз були предмет анализох и виглєдованьох хтори, насампредз, реализовали фахово новинарски здруженя и орґанизациї цивилного сектору. Таки виглєдованя, окреме тоти ґрантовани, напредок маю поставену аґенду и премиси з хторих углавним шлїдза обчековани заключеня, и достава ше чарно-била слика. Ґу тому, кед ше з нами занїмаю други, нєт вельо порозуменя за специфичну ситуацию у меншинских медийох. Даскельо роки назад мали зме медийну инициятиву МАК-у хтори виґлєдовал структуру занятих у руских медийох. Мониторинґ програми приватизованих електронских медийох хтори емитую и по руски, а хтори окончела НАР, медзи першима нагодами же ше сами занїмаме зоз своїма медиями на аналитични способ. Чарне на биле, достали зме прегляд ситуациї яка є наисце. Медзитим, подєднак важне же тото виглєдованє нє обдумане видумовац проблеми, анї скривац их, алє их пробовац зрозумиц и предложиц способ як их звладац.

Резултати мож похасновац у вецей напрямох. Кед слово о колеґох новинарох, чи им баржей потребна технїчна, чи фахова потримовка. Технїчни и материялни условия, голєм по лоґики капиталу, у першим шоре одвичательносц власнїка – кед сце заробиц, муши и уложиц. Медзитим, у домену фаху, попри едукацийох за продукованє сучасних медийних змистох, випатра же би векши ефект мала обука за писанє медийних проєктох. Меншински програми углавним обставаю дзекуюци пенєжу од наменских конкурсох. Понеже слово о, за нашо обставини, заш лєм шумним пенєжу хтори ше вшелїяк барз зда каждому медию – учашнїку у тарґовищним змаганю, то треба же би була суґестия власнїкови медия. Кед же меншински програми приноша конкурсни пенєж, треба их чувац и до нїх укладац. Арґумент вше може буц условйованє потримовки проєктом тих медийох на явних конкурсох за информованє хтори длужна розписовац кажда локална самоуправа. На концу, и локална самоуправа, на основи резултатох таких виглєдованьох може видзиц чи ше єй пенєж троши наменски, чи нє. Кед нє, треба го дац тому хто го похаснує як ше спада. Иншак, праве у обласци надпатрунку и евалуованя спомнутих конкурсох потераз було найвецей бриґи. Кед же голєм даєдни з числених инициятивох и вимогох же би ше ту направело шора войду до новей Медийней стратегиї и законских предписаньох хтори ше обчекую у медийней сфери, конкретни факти з подобних анализох достаню ище векшу чежину.